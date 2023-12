Scoperto dai poliziotti liberi dal servizio mentre ruba una bici elettrica, li aggredisce: arrestato

Firenze, 16 dicembre 2023 – Liberi dal servizio, durante le ultime corse allo shopping per i regali natalizi, hanno sventato il furto di una costosa bici elettrica: l’episodio, avvenuto a Firenze intorno alle 17.30 di venerdì, ha visto come protagonisti una coppia di ispettori della polizia. I due stavano passeggiando per via Nazionale, in direzione centro storico, quando improvvisamente si sarebbero ritrovati di fronte un uomo con un paio di cacciavite in mano alle prese con il lucchetto di una bici parcheggiata ad una rastrelliera. I tutori dell’ordine non hanno perso neanche un minuto: distintivo identificativo alla mano hanno subito interrotto i “lavori in corso”. Il malintenzionato tuttavia non avrebbe preso molto bene la cosa, reagendo contro entrambi: prima avrebbe colpito a suon di pugni la poliziotta e poi il compagno. Ma quest’ultimo alla fine è riuscito ad avere la meglio, bloccando definitivamente l’aggressore finito poi in manette anche a seguito del tempestivo arrivo delle volanti della Questura. Si tratta di un marocchino di 40 anni, già noto alle forze di polizia: ora dovrà rispondere delle accuse di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che del possesso ingiustificato dei cacciavite.