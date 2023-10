Scooter sulla passerella ciclopedonale a Scandicci: violazioni non cessano

Passerella di Badia a Settimo, continua il passaggio dei motorini. I residenti segnalano continue violazioni dell’ordinanza della Città Metropolitana che ha disposto il divieto di transito ai veicoli a motore sulla ciclo-pedonale tra Badia a Settimo e la stazione ferroviaria di San Donnino. La passerella è stata realizzata per favorire la mobilità sostenibile e la sicurezza di pedoni e ciclisti. L’accesso di veicoli a motore costituisce un pericolo. Il divieto è attivo dal 20 luglio scorso e le violazioni non sono mai cessate. Da tempo chi vive nella zona ha chiesto di installare una sorta di porta telematica, delle telecamere per sanzionare gli indisciplinati. Per contro l’opposizione ha chiesto di aprire la passerella al transito di motocicli, al limite anche portati a mano.