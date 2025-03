Sconti agli studenti per i trasporti. Tagli alle tariffe: nuovo accordo

BonusBack Tpl studenti 2024: accordo fra Città metropolitana e Comune di Campi per ulteriori integrazioni tariffarie. Il consiglio della Metrocittà ha approvato all’unanimità lo schema di accordo, predisposto dal consigliere delegato al Tpl David Baroncelli, per la condivisione della sezione dell’elenco dei richiedenti del Bonus Tpl 2024, elaborata dalla stessa Metrocittà, per provvedere, con risorse proprie, a ulteriori iniziative di agevolazione per gli studenti.

Il Comune di Campi ha stanziato risorse di bilancio a favore degli studenti residenti che frequentano gli istituti superiori della Metrocittà che risultino beneficiari dell’agevolazione Bonusback Tpl 2024 e ha fatto richiesta per acquisire la sezione dell’elenco dei richiedenti afferente al territorio di propria competenza per provvedere, in un secondo momento, a nuove misure che ridurranno ulteriormente il costo delle spese di viaggio per andare e tornare da scuola. "La Metrocittà – spiega la consigliera delegata al Pums, Alessandra Innocenti -, dopo le successive fasi di gestione del progetto Bonusback Tpl studenti 2024, si impegna a trasferire al Comune di Campi la sezione di tale elenco, mentre il Comune provvederà al pagamento ai beneficiari della quota integrativa".

"Auspichiamo – ha detto il consigliere Gianni Vinattieri, del gruppo di centrodestra ‘Per il cambiamento’ - che nelle more dell’approvazione sull’annualità 2025, anche altri Comuni intraprendano iniziative lodevoli come questa".