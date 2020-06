Firenze, 19 giugno 2020 - Scippo da migliaia di euro a Firenze. E' accaduto in via della Nave di Brozzi nella giornata di giovedì. La vittima è una ventinovenne che aveva a tracolla una borsa. Con una grossa somma di denaro in contanti. Il malvivente, descritto come un uomo di carnagione olivastra, è fuggito a bordo dell'auto guidata da un complice. La donna, originaria della Cina, è rimasta illesa.Il marito, che ha assistito alla scena, ha tentato invano di inseguire lo scippatore prima che scappasse a bordo della vettura. Sull'episodio indaga la polizia.

© Riproduzione riservata