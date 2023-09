Schmidt non smentisce. Ma FdI pensa ad altro. Consultazioni popolarisu Renzi al ballottaggio

di Ilaria Ulivelli

Dalle parti degli Uffizi "non si smentisce e non si conferma", così dice ai suoi. Ma per ora la consistenza del nome di Eike Schmidt da candidato del centrodestra alle prossime elezioni ha la consistenza di una mousse al cioccolato. Gratifica il palato e fa volume.

Stasera si riunirà il quartier generale di Fratelli d’Italia. I nomi si cominceranno a fare davvero: quello della giornalista Mediaset Cesara Buonamici è già sfumato con il di lei gran rifiuto per Firenze, anche se, potrebbe restare in corsa per Fiesole dove ha casa e gli ulivi e il cuore. Da gennaio potrebbe alleggerire il suo impegno con la corazzata televisiva e buttarsi in parallelo nell’agone della politica. In modo soft. Niente è escluso.

Intanto Fratelli d’Italia si organizza. L’intenzione è quella di mettere in piedi, nel giro di una settimana, un grande evento per riunire iscritti e simpatizzanti e per farli prendere parte a una sorta di rischiatutto. Si era pensato a un evento all’aperto, ma se il tempo non fosse buono, c’è l’opzione B.

Al popolo di Fratelli d’Italia verrà chiesto se preferisce un candidato civico o politico e se, in caso di ballottaggio, gradirebbe un accordo con il terzo polo di Matteo Renzi.

Forza Italia e la Lega per ora giocano per conto loro. Tutti convinti, però, che ora si lavora in autonomia, poi verrà il momento di serrare i ranghi. Ma se l’accordo poi non si dovesse trovare?

In quel caso tutto andrebbe a vantaggio di un eventuale sgancio di Italia viva: logico che se Lega e Fratelli d’Italia dovessero esprimere candidature diverse, a Matteo Renzi converrebbe lanciare Stefania Saccardi per andare al ballottaggio contro il Pd, con due liste civiche a sostegno del pilastro, una più di centrodestra, una più di centrosinistra. magari raccogliendo gli illustri esclusi da una parte e dall’altra. Si sa che fra due litiganti il terzo gode. E in qual caso l’ipotesi sarebbe di chiedere l’appoggio politico del centrodestra al secondo turno. Ma qui, signori, si va nella fantapolitica. E’ ancora estate, ci sta.

La verità è che per ora è buio fitto. Prima la suggestione Batistuta. Poi un altro nome di peso alla guida di Firenze: la candidatura a sindaco per il centrodestra del direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. Rumors, mentre tutto tace dalle parti del museo: né smentite e men che mai conferme. La pubblicità è l’anima del commercio e certo, con un ministro della cultura come Gennario Sangiuliano, una candidatura da parte di Fratelli d’Italia non può far poi così male.

Altri tempi, questi. Anche per Firenze. Fosse successo un anno fa probabilmente sarebbe scesa anche la venere dalla cornice per difendere il direttorone degli Uffizi.

E probabilmente il centrodestra, tentando nomi illustri tasta il terreno: della serie vediamo l’effetto che fa.