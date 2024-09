Immobili a Firenze, per acquistare casa servono 341mila euro. Chi accende un mutuo in Toscana: ecco l'identikit

Firenze, 17 settembre 2024 – Per acquistare casa i fiorentini sono disposti a pagare mediamente più di 341mila euro. Una cifra, calcolata con la quale il capoluogo toscano sorpassa Roma e si posiziona seconda dopo Milano. Ciò nonostante, secondo i dati di Immobiliare.it, il budget massimo medio per Firenze è in calo dell'1,5% rispetto al 2021, ottimo anno per il mercato immobiliare, quando il tesoretto a disposizione sfiorava i 347mila euro. La superficie minima media invece non ha subito variazioni: 83 metri quadrati sia nel 2024 che nel 2021.