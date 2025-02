’Scelti dalla critica’. Film da (ri)vedere. Inizio con Vermiglio

Allo Spazio Alfieri, torna la rassegna ’Scelti dalla critica’: ogni martedì, dall’11 febbraio al 25 marzo, sette titoli della stagione appena passata, selezionati dal Gruppo Toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici italiani. Abbinato alla rassegna, il Premio Carabba che da quattro anni, in collaborazione con Fst Lanterne Magiche, porta gli studenti delle scuole fiorentine, autori delle migliori recensioni, alla Mostra del Cinema di Venezia. "Pensiamo che non ci sia modo più bello per ricordare Claudio Carabba se non portando i ragazzi in sala per far vivere loro l’esperienza del cinema sul grande schermo e metterli alla prova dell’analisi e della scrittura" commenta Marco Luceri, coordinatore Sncci. I film scelti: ’Vermiglio’ (l’11 febbraio alle 21,15), ’Parthenope’ (il 18 febbraio), ’Vittoria’ (il 25 febbraio con i registi in sala), ’The Substance’ (4 marzo), ’La cosa migliore’ (11 marzo), ’La storia di Souleymane’ (18 marzo) e ’Pulp Fiction’ (25 marzo).