Scarlini, Foer, Felder e Preziosi. A teatro tra anteprime e risate

Si apre un interessante weekend a teatro con l’anteprima nazionale de ’Il fiore esploso: vita e storia di Florbela Espanca’, nuova produzione Gogmagog dedicata alla poetessa portoghese. Lo spettacolo, nell’ambito di ’Avamposti Teatro Festival’ organizzato da Teatro delle Donne, va in scena stasera al Goldoni (ore 21). Luca Scarlini, storyteller in scena, e Cristina Abati al canto e alla viola, danno voce alla vita e all’opera della donna e della poetessa, in un viaggio musicale in cui i suoi sonetti e racconti della sua vita appassionata si intrecciano alle note del fado, musica popolare del Portogallo che narra di terre lontane e di orizzonti sconfinati.

Dopo il successo clamoroso registrato negli Stati Uniti, ’Rachmaninoff e lo zar’ sarà presentato da FirenzeOnStage in esclusiva europea oggi e domani (ore 21) al Teatro Niccolini (in lingua inglese con sopra-titoli in italiano). Lo spettacolo, una delle migliori produzioni in circolazione, vedrà in scena Hershey Felder nel ruolo di Sergei Rachmaninoff, mentre l’attore britannico-italiano Jonathan Silvestri sarà lo zar Nicola II.

Uno sguardo inedito sulla Sacra Famiglia e su una delle maternità più celebri della storia – quella di Maria, madre di Gesù – dalla penna di uno dei più sensibili autori del nostro tempo: Erri De Luca. Stasera (ore 21) sarà in scena in prima toscana al Teatro Cantiere Florida ’In nome della madre’: dall’omonimo romanzo dell’acclamato scrittore, giornalista e poeta uno spettacolo evocativo per muovere riflessioni nuove attorno a uno degli archetipi culturali più fondativi della nostra società.

Al Puccini, fino all’8 dicembre (oggi e domani ore 21, domenica 16,45), Drusilla Foer porta in scena ’Venere Nemica’, spettacolo ipirato alla favola ‘Amore e Psiche’ e rilettura del mito in modo divertente e commovente, in bilico tra tragedia e commedia.

Fino all’8 dicembre (oggi e domani ore 21, domenica ore 16) alla Pergola Alessandro Preziosi dirige e interpreta con Nando Paone ’Aspettando Re Lear’, adattamento di Tommaso Mattei da Re Lear di William Shakespeare, con echi di ’Aspettando Godot’ di Samuel Beckett. A Rifredi, sempre fino all’8 (oggi e domani ore 21, domenica ore 16,30) Alessandro Riccio, affiancato dal musicista Alberto Becucci, torna a vestire i panni della vecchia e burbera Bruna, eccentrica e scorbutica cantante di serie B, in ’Bruna è la notte’, primo capitolo di ’Bruna – Una trilogia’ che sarà in scena a Rifredi in questa stagione.

Al circolo Le Lune di Firenze (oggi alle 18,30), prosegue la stagione teatrale ’Il Sole d’Inverno’ con ’Solitarium’ di Daniel Gol, una produzione Teatro Distinto.

Al Cestello (oggi e domani 20,45 e domenica 16,45) i Pinguini Theater presentano ’Il Rompiballe’ di Francis Veber per la regia di Raffaele Totaro. Per la danza, oggi (ore 20) e domani (ore 19), Kinkaleri presenta ’Some dances on dickfaces _primo studio’ al CanGo, Cantieri Goldonetta di Firenze, per la rassegna ’La Democrazia del corpo’ di Virgilio Sieni.