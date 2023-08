Scandicci: scoperta un’area rurale usata illegalmente come discarica

Scandicci (Firenze), 1 agosto 2023 – Un'area rurale nel territorio di Scandicci in cui venivano abbandonati rifiuti speciali non pericolosi. È quanto scoperto dai carabinieri forestali di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

Tutto è iniziato con il ritrovamento nell'area, in via del Poggio, di quattro grossi sacchi neri contenenti rifiuti speciali che i militari hanno subito ispezionato. Come spesso avviene in questi casi, al loro interno c’erano documenti ed etichette che hanno consentito di identificare il responsabile dell'abbandono.

Tenuto conto dello stato di totale incuria in cui versava l'area, i carabinieri forestali hanno continuato a monitorare la zona, anche nelle ore notturne. Questo ha permesso di individuare altre quattro persone che, noncuranti delle norme ambientali, hanno abbandonato altri rifiuti speciali, anche ingombranti. Complessivamente, sono state sanzionate cinque persone per un totale di 3mila euro. I rifiuti sono stati progressivamente rimossi ed avviati al recupero-smaltimento.