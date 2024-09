Sbanda con l’auto e travolge i pedoni. Quattro feriti nello scontro in centro

Grave incidente ieri mattina su via Salvemini, vicino all’incrocio con via dei Turri: 4 feriti il bilancio di cui uno, un uomo di 70 anni, è in codice rosso. Erano circa le 10,40: una Peugeot guidata da una giovane donna è andata violentemente a sbattere sui cassonetti al lato della strada che, spostati dall’urto con la vettura, hanno colpito una donna anziana e una bambina che stavano camminando sul marciapiede: sono state entrambe portate a Careggi, ma le ferite non sarebbero particolarmente gravi.

La macchina però per inerzia ha continuato la sua corsa prendendo un altro cassonetto il quale ha letteralmente travolto il 70 enne, portato d’urgenza a Careggi con una situazione clinica più complicata. Ricoverata per qualche ferita e accertamenti anche la donna che era al volante, ma che è uscita dall’auto da sola ed è rimasta sempre lucida e in piedi. Ha spiegato agli agenti della polizia municipale di aver perso il controllo dell’auto a causa di un malfunzionamento del mezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti nel giro di pochi minuti anche i vigili del fuoco del comando di Firenze, i carabinieri e i mezzi di soccorso. Sul posto il sindaco Claudia Sereni, l’assessore Salvatore Saltarello e il collega con delega alla polizia municipale Lorenzo Vignozzi. "Purtroppo quella strada si conferma ad altissimo tasso di incidenti – sottolinea Vignozzi -. È una delle zone più trafficate e a rischio con uno o due sinistri a settimana".

La piccola rotonda presente da anni "non rallenta il traffico né tantomeno lo fa fermare". Dallo studio sulla pericolosità delle vie della città della precedente amministrazione, era già emerso proprio l’elevato rischio incidenti su questa arteria particolarmente importante per la viabilità.

"Stiamo già lavorando per cercare di capire come migliorare la situazione, ridurre la velocità e anche il rischio incidenti – annuncia l’assessore Vignozzi -. Contiamo di intervenire il prima possibile, sperando di reperire i fondi necessari". Per metà giornata, il traffico è andato in tilt proprio a causa dei rilievi dell’incidente. Intorno alle 17 i vigili hanno potuto riaprire la strada.