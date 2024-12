Savino, dominio assoluto. Antropova e Nwakalor top

SAVINO DEL BENE

3

REALE MUTUA CHIERI ’76

1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2 ne), Herbots 5, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema ne, Graziani, Nwakalor 16, Carol 10, Baijens ne, Antropova 28, Mingardi 12, Gennari ne. All. Gaspari.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Spirito (L1), Skinner 15, Lyashko ne, Alberti 5, Van Aalen 1, Anthouli 1, Bujis 3, Gicquel 12, Rolando, Carletti, Zakchaiou 2, Gray 4, Omoruyi 11, Guiducci. All. Bregoli.

Arbitri: Cavalieri - Cesare

Parziali: 25-16, 21-25, 25-18, 25-12

In un Palazzo Wanny gremito (2.466 spettatori) la Savino Del Bene Scandicci stende Chieri con una superiorità schiacciante in ogni reparto, interrotta solo nel secondo set. In assoluto una delle migliori partite di questa stagione con Antropova top scorer (28 punti, 2 ace e 4 muri), Ognjenovic superba in regia, e con Carol e Nwakalor che hanno svettato a rete; quest’ultima eletta MVP con 16 palle a terra, 2 ace, 5 muri e il 64% in attacco.

Partenza fulminante della Savino Del Bene che, dopo il primo punto di Skynner, ne mette a segno 9 di seguito e mantiene per tutto il set un largo vantaggio. Le ospiti soffrono, Scandicci le sovrasta in tutto: in battuta (4 ace, 3 di Carol), a muro, il 35%-23% in ricezione e il 48%-32% in attacco. Nel secondo le piemontesi reagiscono, cresce il loro muro-difesa e il peso di Omoruyi in attacco. Scandicci tiene il passo fino al 20-21 poi cede: 1-1. Ma nel terzo e nel quarto rispolvera il lato più bello del suo repertorio e dà spettacolo.

Franco Morabito