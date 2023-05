Savino Del Bene protagonista alla “Sportweek” del Barberino Designer Outlet

Firenze, 22 maggio 2023 – Giornata barberinese per la Savino Del Bene al Barberino Designer Outlet, dove domenica ha preso parte alla Sportweek, la settimana pensata per promuovere lo sport e il movimento. Questa volta è toccato alla pallavolo essere protagonista, con le campionesse Veronica Angeloni, Enrica Merlo e Ludovica Guidi. Un evento di sport, gioco e socializzazione per le bambine e i bambini che hanno potuto apprendere e divertirsi insieme nei campi allestiti all’outlet del quale quest’anno la squadra di Scandicci è “ambassador”.