Saverio Tommasi debutta con il nuovo: "Fuoco alle polveri!"

Debutta stasera (ore 21) al Teatro di Fiesole "Fuoco alle polveri!" il nuovo spettacolo del giornalista, scrittore e attore Saverio Tommasi (in foto), per la regia di Simone Rota (produzione Epoché ArtEventi). "Fuoco alle polveri - Storie di rivoluzionari gentili che ci dicono che il mondo può ancora essere cambiato" è una narrazione unica: tasselli il cui valore più alto è quello del nodo, dell’intreccio, in cui però nessuna storia è al riparo da certezze. Nello spettacolo ogni sicurezza sarà sottoposta a squarci. Storie come pietre d’inciampo, per comprendere il nostro presente e conoscere chi è capace di disequilibrare, spostando di lato la Storia. I nomi senza significato staranno accanto ai re. Cadranno corone. Gli incredibili saranno stimati. Si farà spazio a creduloni e birbanti, le fattucchiere saranno accolte da squilli di tromba. Da tutte le storie emerge il ritratto di un Paese che vuol resistere, nonostante tutto.