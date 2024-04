Saranno Famosi, un cult. Dagli anni Ottanta a oggi

Il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte. "Saranno Famosi", il leggendario musical "Fame", che ha appassionato intere generazioni dagli anni Ottanta a oggi, torna a teatro con un nuovo allestimento. Stasera (ore 20,45) e domani (ore 16,45), ultime due repliche al Teatro Verdi di via Ghibellina, nella versione della Fabrizio Di Fiore Entertainment, con la compagnia Roma City Musical, per la regia di Luciano Cannito.

Come nel film e nella serie tv, si racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ed ispirare miriadi di giovani talenti.

Reduce dal successo di "7 Spose per 7 Fratelli", la compagnia Roma City Musical porta in scena un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente che oltre a proporre la famosissima canzone "Fame" vincitrice di un Academy Award, ha una colonna sonora con nuovi brani, orchestrazioni moderne, nuove coreografie in collaborazione con un team di talenti della tv e del teatro musicale italiano. Questa nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, porta canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente. La scelta registica e l’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi.

Le coreografie sono firmate da Luciano Cannito e Fabrizio Prolli, le scene da Italo Grassi, i costumi da Veronica Iozzi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori e gli arrangiamenti musicali da Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro e Maurizio Sansone. Tra i protagonisti Barbara Cola, Miss. Sherman; Garrison Rochelle, Mr. Myers; Lorenza Mario, Miss Bell; Stefano Bontempi Mr. Sheinkopf.

Olga Mugnaini