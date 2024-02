Sanremo sbarca a Firenze. L’onda lunga di Angelina & co

Da Sanremo è in arrivo un bouquet di artisti che accompagneranno il pubblico fiorentino fino a Natale. E poi ancora mattatori di sempre, celebri band, comici spietati e orchestre che mixano in mix fra sinfonica e rock.

E’ il ’carnet di ballo’ dell’agenzia Prg (Public Relation Group) per il Tuscany Hall, il teatro Verdi e il Mandela Forum, che in questa nuova stagione hanno come compagno di viaggio un nuovo partner, La Molisana.

Ed eccoli alcuni dei big che passeranno da Firenze: la regina di Sanremo Angelina Mango, Annalisa, Gianna Nannini, Mr. Rain, Alfa, Baustelle, Subsonica, Angelo Duro, Luca Ravenna, Angelo Pintus.

I grandi spettacoli del Tuscany Hall ripartono il 27 febbraio con ’Symphonika On The Rock’, grandi classici del rock arrangiati per band e orchestra. Il primo marzo spazio al principe della risata, Uccio De Santis. Il 2 marzo arriva Pupo, mentre il 4 e il 5 è la volta dell’ironia corrosiva di Angelo Duro. Il 9 marzo torna Fabio Concato in concerto, e il 12 ’Music is Coming’, le celebri colonne sonore del cinema fantasy interpretate dall’orchestra Lords of The Sound.

Tre date per Angelo Pintus, dal 12 al 14 aprile, Fulminacci in concerto il 18 aprile, mentre l’attesissimo live di Angelina Mango è fissato per il 21 ottobre.

E ancora, al Teatro Verdi in arrivo Massimo Ranieri il 6 marzo, Levante il 18, Amedeo Minghi il 26, Baustelle l’8 aprile, Samuele Bersani il 17, Giovanni Allevi il 27 ottobre.

Dal palco del Festival di Sanremo a quello del Mandela Forum ecco Gazzelle il 21 marzo, Annalisa il 6 aprile, Alfa il 21, Mr. Rain il 28 novembre e Alessandra Amoroso il 12 dicembre. Sempre al Mandela, il grande ritorno di Gianna Nannini, il 14 dicembre.

In occasione della partnership La Molisana donerà 2.000 chili dei suoi prodotti alla Fondazione Solidarietà Caritas Firenze.

"Siamo felici di questa nuova collaborazione con Tuscany Hall e Prg – afferma Rossella Ferro, del pastificio – . Sostenere e promuovere la cultura è un atto prezioso di cura nella nostra società dominata sempre più dalla frenesia e dal consumismo".

Al pastificio è andato il ringraziamento di Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

"Ho avuto l’onore di visitare lo stabilimento di Campobasso - . ha detto Massimo Gramigni, presidente del Tuscany Hall -. Ho visto i volti delle donne e degli uomini, una forza lavoro che assomiglia ai nostri tecnici. È proprio uno spettacolo".

Prevendite Box Office Toscana e online su www.ticketone.it.