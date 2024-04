Sanità, servizi carenti e pochi posti: "Costretti a spostarci da Figline"

Per il Movimento consumatori Arezzo la sanità di Figline Incisa è carente. "Da tempo i nostri associati denunciano l’impossibilità di effettuare prestazioni al distretto sanitario di Figline. Troppi i servizi assenti, costringendo i cittadini a recarsi in altre località non sempre facilmente accessibili". Carenze si registrano, denunciano, nel consultorio, la neuropsichiatria infantile per la certificazione Bes e DSA, l’ambulatorio vaccinale pediatrico, per sottoporsi ad ecografie varie (disponibili solo in Val di Pesa), l’odontoiatria, le isteroscopie diagnostiche. Il Movimento si appella ai candidati sindaco: "Bisogna difendere e potenziare i servizi sociosanitari pubblici di prossimità: cerchino soluzioni per colmare gravi mancanze che il territorio sta subendo. Dopo la chiusura del pronto soccorso, non si intacchi ulteriormente il diritto alla salute". Si difende la Asl. "Consultorio e odontoiatria sono al Serristori, dove è possibile effettuare anche le ecografie. Le isteroscopie diagnostiche sono centralizzate al Palagi di Firenze. La neuropsichiatria infantile è garantita a Incisa da uno specialista in giorni definiti". Nessun disagio, dice Asl, per le vaccinazioni pediatriche grazie ai medici e pediatri, mentre per la specialistica "l’ospedale di Figline assicura cardiologia, dermatologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, fisiatria e oculistica". Con la Casa di Comunità, promette l’azienda, le integrazioni con i servizi territoriali potranno essere ulteriormente sviluppate.