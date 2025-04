Sanità, medici da 50 anni: la festa in Palazzo Vecchio a Firenze

Firenze, 2 aprile 2025 – L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze ha organizzato un momento di ricordo e omaggio ai ai colleghi che, cinquant’anni fa, hanno concluso il loro percorso accademico e intrapreso la professione medica. Ad accogliere i 137 professionisti, che nel 1975 ottennero il titolo di dottore in Medicina, sono stati Nicola Paulesu, assessore comunale al Welfare, Pietro Dattolo ed Elisabetta Alti, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ordine, insieme ad Arturo D’Arienzo e Silvio Bonanni della Commissione albo odontoiatri dell’Ordine.

“Questa celebrazione – ha detto Dattolo – è un tributo a chi ha consacrato la propria vita non solo professionale alla medicina, affrontando le sfide del cambiamento scientifico e sociale con dedizione e spirito di servizio. Il nostro ringraziamento va a ciascuno di loro per il contributo offerto alla salute pubblica e alla crescita della professione”. “È stata l’occasione per dire anche come istituzione il nostro grazie a tanti professionisti che hanno dedicato la loro vita alla cura della salute delle persone”, ha aggiunto Paulesu.

Ecco l’elenco dei medici premiati:

Franco Aglietti Irene Agostino Franco Albertocchi Tosco Alderighi Maurizio Andorlini Enrico Arganini Silvana Aristodemo Giovanni Bacci Giuliano Bacci Fabio Badialetti Luigi Basile Enrico Bassetti Pierluigi Battelli Paolo Bechi Guido Bellandi Alessandro Benni Alberto Berzi Antonio Bitossi Paolo Bitossi Carla Bondi

Fabrizio Borchi Alessandro Bottai Primo Botti Anna Braccini Maria Grazia Brogi Daniela Buti Salvatore Calacoci Giuseppe Francesco Ilario Stefano Calzolari Rocco Michelangelo Canosa Guido Cantalamessa David Capanni Laura Caramelli Sergio Cardini Ettore Cariati Grazia Ceccherini Franco Cecchi Donatella Chiostri Maria Ciampolini Renato Ciancaglini Luciano Cianferoni Stefano Ciappi Ombretta Ciofini Alessandro Cioni Marina Cordero di Montezemolo Antonio Corrado Franco Corti Alessandro Cortopassi Claudio Cricelli Ferruccio Cruciani Pier Luigi De Angelis

Maria Pia Di Maio Angela Falagiani Salvatore Falcone Ida Ferri Alessandro Fiorentini Claudio Fonda Luigi Gallerini Rossella Gallesi Giovanni Geyer Francesco Giambi Francesco Giardina Massimo Giuntoli Marco Giusti Claudio Guerri Kassem Hammoud Roberto Impavidi Sandro Innocenti Giacomo Laffi Silvia Lamanna Marco Lazzeri Marco Lepori Emanuela Leprini Alessandro Lombardi Roberto Lombardo Giancarlo Magonio Francescantonio Manna Marcello Manzoli Giovanni Margiacchi Stefano Mariani Mario Marini

Andrea Marliani Cristina Martelli Giovanna Masiero Antonio Enrico Masillo Francesco Mazzotta Francesco Miglietta Andrea Montigiani Fabrizio Muscas Sergio Mutolo Daniela Muzzarelli Paolo Nocentini Andrea Orlandini Raffaello Pagni Francesca Pane Riccardo Paoletti Perini Giorgio Aroldo Pasquini Perrot Graziana Patrignani Sandro Peli Luigi Maria Pernice Sandro Peruzzi Alessandro Pieri Cesare Poggiolesi Maria Paola Ponchietti Maria Cristina Porciani Michele Preziuso Vincenza Quattrocchi Francesco Quattrone Paola Rafanelli Ranieri Restaldi Stefania Riccucci

Ferdinando Ridi Renzo Ridi Renzo Ridi Bice Ridolfi Enrico Roccato Caterina Romagnoli Paolo Romagnoli Maurizio Romoli Alessandro Rosi Giuseppe Salmeri Rosa Sanarica Riccardo Santoni Paolo Sarti Isabella Sesti Antonio Pier Angiolo Silvani Letizia Sommani Franco Giovanni Stefanini Claudio Teglia Giulio Cesare Todescan Sandra Tretola Paolo Vallone Vannuccio Vannucci Franco Ventura Massimo Venturi Francesco Vignali Antonio Weber