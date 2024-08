Sangue e trasfusioni. L’impegno di Fratres. In 6 mesi 532 donazioni

Tempo di bilanci e di appelli per il gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa. Dall’inizio dell’anno al 31 luglio scorso, l’associazione ha registrato 532 donazioni di sangue e plasma, con un importane +10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Le donazioni di sangue nella nostra sede di Lastra a Signa sono state 210 – spiega la presidente dell’associazione Sandra Mugnaini - mentre quelle avvenute al servizio trasfusionale, in ospedale, sono state 142, di cui 127 di sangue e 15 di plasma. Abbiamo anche 23 nuove donatrici e 20 nuovi donatori, in alcuni casi ragazzi e ragazze di appena 18-19 anni". Un avvicinamento, quello dei giovani, particolarmente importante per il futuro dell’associazione e per rispondere alle esigenze dei tanti malati che hanno bisogno di sangue e emoderivati.

Ma l’impegno del gruppo Fratres non diminuisce, ma anzi, si rinforza proprio in questo periodo. "È importante donare sangue durante l’estate – spiegano ancora dall’associazione - . Ce lo chiedono le persone malate, ma anche gli amministratori del sistema sanitario toscano. Come Fratres di Lastra rispondiamo a questa richiesta con l’impegno a contattare per telefono ogni persona idonea, per invitarla a donare ai servizi trasfusionali degli ospedali, prenotando al numero 339.7652996. Inoltre organizzeremo due giornate di raccolta sangue nella nostra sede: sabato 31, in occasione della fiera di Lastra, e domenica 8 settembre".

In queste settimane estive è infine in corso anche un’attività di sensibilizzazione alla piscina Solarium di Lastra a Signa, con la distribuzione di gadget e materiale informativo. Per informazioni e prenotazioni: www.fratreslastra.org.