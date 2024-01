Sandra Milo, gli omaggi della città

L’ultima patria di Sandrocchia. Pontassieve era diventata uno dei luoghi del cuore di Sandra Milo. Merito di Alessandro Sarti, ex assessore alla cultura ed ora regista, che ha convinto una vera e propria star come lei a trasferirsi in Valdisieve per girare ‘Che bella storia la vita’. Il suo ultimo film, tra Pontassieve, il Chianti fiorentino e Firenze. Una storia liberamente tratta da un fatto realmente accaduto a Roberto Caneschi, venditore di auto dell’impruneta, anche lui sul set insieme a Sergio Forconi, Gene Gnocchi e tanti altri. Anche per questo Pontassieve sarà il primo luogo che renderà omaggio a Sandra Milo. Il primo marzo, con la proiezione del film nel nuovo cinema teatro Italia. Ma, probabilmente, anche una mostra fotografica, con le più belle immagini di una donna che ha fatto la storia del cinema, incantando mostri sacri come Federico Fellini. "Avevo sentito Sandra per gli auguri- dice Alessandro Sarti in viaggio per Roma, dove parteciperà all’ultimo saluto alla Milo -. Ci eravamo lasciati con la solita frase: ci vediamo presto, magari a Roma o a una prossima proiezione. E lei: ciao Sandrino; e io: ciao Sandrina…È stato bello lavorare con lei, un privilegio. Una donna di un livello culturale altissimo unito a un’umanità e sensibilità che sembra non appartenere più ai tempi che viviamo. I giorni che ha trascorso sul set con noi sono stati fantastici. Ho conosciuto davvero una bella persona. Tutto questo lo abbiamo fermato su un libro - edito da La Scriveria - che racconta la storia di come è nato il nostro film". La sensazione è che Sandra si fosse davvero innamorata della Valdisieve,i. Di tutto quello che ha visto e vissuto in quei giorni, i primi dello scorso agosto scorso. Pontassieve e Sandra Milo, forse, si sono incontrate tardi. Quello che è certo però è che il loro legame sarà per sempre.