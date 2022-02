Firenze, 11 febbraio 2022 - Si avvicina l'appuntamento con San Valentino 2022. Il prossimo non sarà un lunedì qualsiasi, ma sarà il lunedì della festa degli innamorati. Coppie pronte per cene romantiche, regali, mazzi di fiori, cioccolatini e... sorprese. Come una cartolina con un messaggio d'amore da far recapitare a chi ti fa battere il cuore. Una possibilità questa a cui hanno pensato i Postini Fiorentini. L'azienda di servizi postali e corriere espresso, già protagonista in passato di simpatiche iniziative per valorizzare la storia e le tradizioni di Firenze, per San Valentino ha deciso di far riscoprire il piacere di scrivere per amore.

Come? Con una cartolina che Postini Fiorentini invierà gratuitamente. Moglie o marito, fidanzata o fidanzato, mamma o babbo, nonno o nonna: i Postini Fiorentini sono pronti a rendere ancora più speciale la giornata di lunedì 14 febbraio.

Come fare per far recapitare il proprio messaggio d'amore? Ci sono due modi. Per chi negli ultimi giorni, aprendo la cassetta della posta, ha trovato un biglietto rosso dei Postini Fiorentini, può sfruttare il QR code per arrivare alla pagina Instagram di Postini Fiorentini e compilare il form per spedire la cartolina personalizzata. Pochi passaggi: nome e cognome del mittente, nome, cognome e indirizzo del destinatario e soprattutto il testo d'amore per chi ti fa battere il cuore. In alternativa è possibile collegarsi al sito postinifiorentini.it e compilare da lì il form con i dati sopracitati. Da quel momento, il gioco è fatto. La spedizione sarà consegnata proprio lunedì.

L'iniziativa di San Valentino di Postini Fiorentini è valida all'interno dell'area metropolitana fiorentina: Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole e Bagno a Ripoli.