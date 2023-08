San Lorenzo Illumina Palazzo Medici Riccardi, Apertura Serale con Ingresso Gratuito

Le stelle della Cappella dei Magi di Palazzo Medici Riccardi non sono mai state così luminose: stasera per San Lorenzo, mostre e collezioni di Palazzo Medici Riccardi saranno aperte al pubblico fino alle 22 con ultimo ingresso alle 21: i residenti della Città Metropolitana avranno diritto all’ingresso gratuito dalle 19 (ingresso a pagamento per i non residenti). Una serata speciale con apertura prolungata, durante la quale i visitatori avranno la possibilità di apprezzare il primo palazzo della famiglia Medici. Sarà possibile visitare anche la mostra su Luca Giordano, pittore barocco a Firenze (fino al 5 settembre). Info:055 2760552

[email protected]