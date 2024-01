San Giusto, via ai lavori di riqualificazione di scuola e quartiere. In tutto grazie al Pnrr sono arrivati 2,7 milioni di euro. E l’altro giorno è stato firmato l’atto di consegna dei lavori di rigenerazione urbana, che inizieranno a primavera. Si parte con il recupero della passerella e degli argini lungo la Greve, anche sul lato di via Allende. Si tratta di un intervento molto atteso, visto che il cemento armato della passerella è ormai scoperto da anni, e il ferro comincia a corrodersi. Problemi statici non ne sono stati (ancora) rilevati, ma sicuramente l’intervento è importante, visto che dei quasi tre milioni, 950mila euro saranno assegnati proprio al recupero del ponte pedonale. "Un profondo rinnovo del quartiere di San Giusto – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – che porterà importanti benefici per i cittadini con la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi scolastici, il miglioramento degli impianti sportivi del quartiere, oltre ad un importante miglioramento ambientale complessivo nella qualità degli spazi pubblici; va sottolineato anche il rispetto puntuale dei tempi per le procedure da parte dei nostri uffici, che ci permette di ottimizzare al meglio le opportunità date dai fondi Pnrr destinati ai piani di rigenerazione urbana".

L’intervento nel suo complesso riguarda anche l’anello sportivo, il campo da calcio negli impianti sportivi del quartiere (nell’area compresa tra via Neruda e via Ponte a Greve), e dell’area esterna del plesso scolastico della Spinelli, con la realizzazione di campi da gioco playground e il rinnovo completo delle piste di atletica leggera. Altro nodo non da poco, è proprio il campo. Ci sono 750 mila euro per rimettere in sesto l’impianto che ricoprirà un ruolo importante a Scandicci: diventerà il primo campo della città, visto che il Turri è in via di demolizione per portarci la nuova scuola Fermi. Con il Turri smantellato, diventa prioritario per lo Scandicci calcio capire come sarà il nuovo ‘stadio’ a San Giusto. Per il momento non si è neanche visto un progetto.

Ed è questo il cruccio più grande della società sportiva che ‘al buio’ non sa come sarà il campo né se vi si giocherà la prossima stagione. L’ultimo milione di euro è per la riqualificazione esterna della scuola Spinelli. I progetti sono stati curati dal raggruppamento temporaneo tra le imprese Noema società cooperativa di Napoli e Domenico Falabella di Lauria (Pz), al quale è stata aggiudicata la progettazione così come comunicato all’Amministrazione comunale dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia.

Fabrizio Morviducci