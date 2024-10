San Donato, derby amaro. E ora la classifica fa paura

Poggibonsi

2

San Donato Tavarnelle

1

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib (88’ Pisco), Borri, Fremura, Cecconi; Marcucci, Bigica, Salvadori (81’ Fracassini); Belli, Mignani (67’ Valori), Bellini. All.: Calderini

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2): Leoni; Croce, Bruni, Carcani; Cecchi (63’ Pecchia), Falconi (45’ Dema), Gistri, Borgarello; Senesi (76’ Seghi); Doradiotto (71’ Manfredi), Sylla (85’ Maffei) All. Corbucci (vice)

Arbitro: Burattini di Roma 1

Marcatori: 54’ Sylla (rig), 59’ e 86’ Belli

Note: ammoniti Dema; angoli 9-4

POGGIBONSI – Rimane a due punti, fanalino di coda, il San Donato Tavarnelle sconfitto dal Poggibonsi in un derby nel quale i chiantigiani erano andati addirittura i vantaggio con un rigore al 54’ realizato da Sylla. Ma nonostante il gol, il gioco espresso e la determinazione, specie nel secondo tempo (al 70’ Carcani trova un super Pacini che leva la palla dal sette al quale era indirizzata), il San Donato è uscito sconfitto dallo ’Stefano Lotti’. Il primo tempo è stato decisamente soporifero con poche occasioni, prevalentemete dei giallorossi del Poggibonsi, mentre i gialloblu, ieri i tenuta bianca, difendevano con ordine. La partita si è giocata per lo più a centrocampo con gli uomini di Calderini che provano a sfondare per vie centrali. Come al 25’ con Belli, ieri in stato di grazia autore di una doppietta, al quale Leoni ha risposto di piedi, e al 43’ sempre Belli che calcia alto solo davanti al portiere. La ripresa ha visto il San Donato Tavarnelle prendere sempre più confidenza con incursioni sulle fascie, specie quella di destra. Al 53’ Sylla in contropiede spara su Pacini e sul rimpallo il centravanti chiantigiano viene atterrato da El Dib. È rigore che lo stesso Sylla realizza. Ma passano soltanto 5 minuti e il Poggibonsi pareggia con Belli che entra in area e segna in diagonale. Il cambio di passo dal San Donato Tavarnelle sperato con i cambi, Dema e Manfredi in particolare, dura poco. E all’86’ subisce la rete della sconfitta.

Andrea Settefonti