Salviati, a fine mese aprono i nuovi spazi

Una scuola accogliente e funzionale, moderna e a misura di bambini. Il traguardo è vicino per la scuola elementare Jacopo Salviati. Nuova mensa, spazio motricità e nuove aule saranno pronte entro la fine del mese grazie a un investimento di un milione di euro da fondi Pnrr. Ieri pomeriggio si è svolto un sopralluogo nella struttura di via Bolognese con l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Pieraccini Laura Muscolino e i responsabili dei servizi tecnici del Comune di Firenze ma anche insegnanti e rappresentanti dei genitori della scuola.

Nel plesso scolastico sono in fase di conclusione i lavori per lo spazio motricità, nuove aule e la nuova mensa - costruita ex novo al posto del precedente refettorio - che assicura un elevato grado di efficienza energetica, sicurezza antincendio e strutturale, comfort acustico (edificio a energia quasi zero con classe energetica A), grazie a strutture in legno, impianto fotovoltaico, illuminazione a led con sistema di dimmerizzazione automatico, ventilazione meccanica controllata, sistemi di schermatura solare, pompa di calore sia per riscaldamento sia per acqua sanitaria e sistema di telecontrollo.

"C’era grande curiosità nel vedere l’avanzamento dei lavori che tra poche settimane saranno conclusi – commenta l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese –. I nuovi spazi, tra cui un refettorio luminosissimo, saranno dunque fruibili già in questo anno scolastico. Mancano ormai solo i collaudi e l’arredamento degli spazi. Siamo alle rifiniture anche per la posa dei pavimenti. A ciò si aggiunge l’importante novità del tempo pieno. L’operazione della visita aperta anche alle famiglie va nella direzione di far conoscere una scuola che è ben collegata con la città e che presto potrà avere nuovi spazi nel segno della sostenibilità e dell’efficienza".