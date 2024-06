Salvatores fra i ’Maestri del cinema’: "Regista eclettico e innovativo"

Da oltre 40 anni è uno dei protagonisti del cinema italiano con uno stile personale inconfondibile, sebbene abbia affrontato generi completamente diversi fra loro, passando da film on the road, al fantasy, al thriller fino alla commedia. Ed è proprio questa capacità di sperimentare nella ricerca di novità che ha fatto sì che il suo nome abbia messo immediatamente tutti d’accordo e che il 29 giugno porterà Gabriele Salvatores (nella foto) sul palco del Teatro romano per ritirare il Premio Fiesole Maestri del Cinema 2024.

Il regista e sceneggiatore napoletano è infatti il vincitore del prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole e assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano, con la Fondazione Sistema Toscana. "Da Mediterraneo, che gli è valso l’Oscar, a alle produzioni innovative come Denti, Nirvana o il Ragazzo invisibile, Salvatores è sempre stato aperto a nuove sfide e – osserva Simone Emiliani, direttore artistico del premio –- anche adesso, scavalcata la soglia dei 70 anni, la sua opera non sembra legata al passato ma continua a guardare al futuro, con l’entusiasmo e la curiosità dei primi anni Ottanta, quando è iniziato il suo viaggio cinematografico". "Attento osservatore della società e immaginifico narratore" lo ha definito Cristina Scaletti, sindaco di Fiesole neoeletta e appassionata di cinema, che si è presa l’impegno a far crescere ancora il Premio Fiesole.

La serata di premiazione (a ingresso libero) di sabato 29 giugno si aprirà alle 20.45 con un incontro con Salvatores e la presentazione del volume monografico, dal titolo "La realtà immaginata. Il cinema di Gabriele Salvatores". Sarà presente Fabrizio Bentivoglio, che con Salvatores ha girato Marrakech Express, Turnè, Denti, Happy Family a Il ritorno di Casanova.

Dopo la premiazione il film Tutto il mio folle amore, del 2019. La retrospettiva sarà nell’arena estiva degli Uffizi di Firenze, a partire dal 27 giugno con il film Mediterraneo e prosegue il 4 luglio con Nirvana e l’11 luglio con Turné, Marrakesch Express e Mediterraneo. Quindi appuntamento al Teatro romano di Fiesole con la proiezione di Sud martedì 6 agosto e Educazione Siberiana in programma martedì 20 agosto.