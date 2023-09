Salvare la vita in tre mosse a Pontassieve: Defibrillation Day

Una giornata per conoscere l’utilizzo del defibrillatore e le manovre salvavita. Mettendosi in questo modo a servizio della comunità. La Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve partecipa alla Giornata mondiale del cuore, che quest’anno è abbinata al "Defibrillation day" con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle buone pratiche per la prevenzione delle malattie cardio-cerebro-vascolari e sull’utilizzo del defibrillatore semiAutomatico da utilizzare in caso di persona colpita da arresto cardiaco. La manifestazione si svolge oggi, dalle 9 alle 12,30 in piazza Cairoli a Pontassieve, dove il Gruppo Formazione dell’associazione spiegherà ai cittadini interessati le tre semplici mosse salvavita. Nella mattinata verrà inoltre illustrata ai cittadini l’ambulanza d’emergenza della Croce Azzura e sarà possibile effettuare gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa.

L.B.