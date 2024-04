Salute, a Quinto alto arriva il defibrillatore. E’ il primo dispositivo installato in tutta la zona

Il quartiere di Quinto Alto può ora contare su un defibrillatore, il primo in assoluto installato nella zona. Nei giorni scorsi il dispositivo salvavita, posto all’esterno della sede della Misericordia di Quinto Alto in via di Castello, è stato inaugurato alla presenza, fra i molti altri, del sindaco Lorenzo Falchi, della vicesindaco Claudia Pecchioli, dei presidenti dei circoli del quartiere, del Governatore della Misericordia di Quinto Stefano Trallori, del parroco della Chiesa di Santa a Maria a Quinto Padre Angel Charles che ha benedetto lo strumento, del presidente dell’associazione Firenze in Armonia Federico Faldi accompagnato da alcuni consiglieri. È stata proprio l’associazione culturale, che da tempo ha rapporti di vicinanza con la Confraternita di Quinto, a donare l’apparecchio che sarà utilizzato per le emergenze. Fra l’altro accanto alla sede della Misericordia si trovano alcuni impianti sportivi, molto frequentati, del circolo Mcl di Quinto Alto: "Abbiamo deciso di collocare il defibrillatore fuori della sede – ha spiegato il vice Governatore Massimo Toccafondi – perché sia a disposizione di tutti non soltanto durante l’apertura della sede. All’associazione Firenze in Armonia va il nostro grazie", Per l’utilizzo del defibrillatore sono già state formate 25 persone, non solo volontari della Misericordia ma anche residenti in zona, frequentatori del circolo e della parrocchia, la Confraternita di Quinto è a disposizione per iniziative di formazione.

Sandra Nistri