Sallusti, presentazione all’Aurora

"La versione di Giorgia". E’ il titolo del libro del giornalista Alessandro Sallusti, che traccia un ritratto di Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Domenica alle 10,30 Sallusti sarà al teatro Aurora di Scandicci non solo per presentare il suo libro, ma anche per raccontare insieme al responsabile di organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, un anno di governo del centrodestra, filtrato dai progetti, dalle sfide e dai risultati che il presidente del Consiglio, prima donna nella storia repubblicana, si è prefissa di raggiungere. La presentazione, organizzata dal coordinatore provinciale del partito, Claudio Gemelli con FdI Scandicci, sarà moderata dalla capocronista de La Nazione, Erika Pontini. Un appuntamento aperto agli scandiccesi, ma anche a tutta l’area metropolitana.