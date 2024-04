Ruba uno scooter poi aggredisce gli agenti. Arrestato un 23enne

Gli agenti del Commissariato di Sesto hanno arrestato, lo scorso sabato, in via Tassoni un cittadino marocchino di 23 anni accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un servizio di controllo del territorio gli agenti delle volanti hanno notato uno scooter, con due persone a bordo, sfrecciare a gran velocità. Immediatamente i poliziotti hanno intimato l’alt ma il conducente del mezzo, notata la presenza delle pantere, avrebbe continuato la corsa a bordo del motorino per poi abbandonarlo e darsi alla fuga a piedi in direzione opposta rispetto al passeggero. Uno dei due fuggitivi - il conducente - dopo pochi metri, è stato raggiunto però dagli agenti, contro i quali, a questo punto, si sarebbe scagliato colpendoli con calci e pugni. I poliziotti, che hanno riportato anche delle lievi contusioni con qualche giorno di prognosi, sono riusciti comunque a fermarlo.