Romeo Menti, cerimonia di ricordo. Omaggio al granata morto a Superga

"L’ala granata con il giglio nel cuore" lo ha definito Roberto Davide Papini nello speciale documentario realizzato per la Nazione su Romeo Menti. Vicentino di nascita (a lui è intitolato lo stadio comunale di Vicenza, come gli impianti sportivi di altre città italiane nonché una società calcistica), a soli 19 anni fu acquistato dalla Fiorentina.

Si innamorò di Firenze e della sua futura moglie Giovanna Baldasseroni tanto che, quando fu ceduto al Torino, la sua famiglia decise comunque di restare a vivere qui.

E qui, alle porte di Firenze, riposano ancora le sue spoglie, nel cimitero monumentale di Antella, dopo 75 anni dalla sua morte avvenuta tragicamente a Superga. C’era anche Romeo Menti tra i campioni del Grande Torino uccisi in quel tragico incidente aereo. Il suo corpo, dilaniato come quelli delle altre 30 vittime della tragedia, fu riconosciuto dall’ex Ct della Nazionale Vittorio Pozzo dal distintivo della Fiorentina che portava sempre con sé, dentro la giacca.

Un amore così grande per la Viola, che lo ha reso riconoscibile nella tragedia. Quella spilletta è stata prestata dalla famiglia al museo del calcio di Coverciano, attualmente custodita in una teca. Dopo i funerali solenni con le altre vittime, la famiglia volle celebrare le sue esequie anche a Firenze e poi seppellirlo nel cimitero monumentale di Antella. "La sua tomba è meta di pellegrinaggio da parte di numerosi tifosi, soprattutto del Torino, padri che spesso portano i propri figli in trasferta a Firenze per salutare la tomba di Romeo Menti, che considerano uno di famiglia" sottolinea il governatore della Misericordia di Antella Paolo Nencioni. Ora per la prima volta anche a Antella si svolgerà una cerimonia in ricordo della tragedia di Superga, a 75 anni da quel tragico giorno che spazzò via vite, sogni e talento.

Domenica 5 maggio alle 9,30 con la famiglia Menti ci saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, l’assessore allo sport Minelli, l’assessore allo sport di Firenze Cosimo Guccione. L’invito alla cerimonia è anche per tutti i tifosi della Fiorentina o del Torino "per deporre un fiore o rendere omaggio alla tomba di Menti – dice il custode dei valori della Misericordia Franco Mariani – e per sottolineare che dopo 75 anni non lo abbiamo dimenticato".