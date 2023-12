Rolling Stones a Firenze: Jagger e Richards a cena in San Frediano

Firenze, 2 dicembre 2023 – Le meraviglie di Firenze e delle sue colline continuano a sedurre visitatori da tutto il mondo, compresi alcuni volti noti e famosi, conosciuti da tutti, grandi e piccini.

Nel “Grand Tour” 2024 che prevede sedici date live, dopo più di sessant’anni dal loro primo sbarco negli Stati Uniti, una tappa obbligata è quella dell’Oltrarno fiorentino, specialmente dopo che, nel 2017, San Frediano è stato scelto come il quartiere più “cool” del mondo dalla guida Lonely Planet.

La “rive gauche” pullula di locali modaioli, frequentati, ogni giorno e ogni sera, da persone di tutte le età, insediati tra nel centro storico che si fonde con il lusso. Può capitare di incontrare in un qualsiasi ristorante della zona, seduti con nonchalance , al tavolo accanto al vostro due icone del rock come Mick Jagger e Keith Richards, i Rolling Stones.

È accaduto qualche sera fa al Ristorante Il Cestello, nell’omonima piazzetta che si affaccia sul lungarno. La band pare si trovasse lì a cena. Secondo le indiscrezioni le due star si trovavano a Firenze da una decina giorni con tutto il loro entourage fatto di tecnici del suono, produttori, personale di servizio e sicurezza, impegnate nella realizzazione di alcuni brani per un nuovo progetto musicale. I musicisti erano asserragliati, chiusi, lontano da sguardi indiscreti nello studio di registrazione e produzione Heavy Soul Darling di Daniele Cavalli (a Villa Cavalli). Sembra che anche Paul Mc Cartney abbia fatto una breve apparizione.

Comunque oggi è prevista la partenza. A breve inizierà la loro tournée musicale. Non è la prima volta che i Rolling Stones passano da queste parti. Anche nel 2017, in occasione di un concerto a Lucca, la band aveva deciso di alloggiare nel centro storico fiorentino.

Specialmente il frontman a Firenze “è di casa” e sono anni che pensa a trasferirsi in Toscana con la famiglia, perfetta cornice da buen retiro per alcuni mesi all’anno, anche per lavorare alla scrittura di nuovi brani. Del resto proprio con Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts, Jagger ha già inciso qualche anno fa il successo “Living in a ghost Town”.

Il leader dei Rolling Stones non è il primo personaggio del mondo dello spettacolo a cedere al richiamo dell’oltrarno fiorentino. Non ci dimentichiamo che a cavallo tra il 1999 e il 2000 anche il noto attore irlandese Daniel Day Lewis trascorse 10 mesi a fare il ciabattino, gratis, nella bottega di Stefano Bemer, il calzolaio noto in tutto il mondo per le sue meravigliose scarpe su misura, che vedono un costo considerato di lusso: per un paio di scarpe si parte da 500 euro.