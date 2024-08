Rogers, altri sei posti a pagamento. Colpa dei lavori in via Aleardi

I lavori della semi-pedonalizzazione di via Aleardi spostano nel centro Rogers sei stalli a pagamento. È stata la giunta, con una propria delibera, a cambiare l’assetto della sosta aumentando gli stalli a pagamento nella zona di piazza della Resistenza. Oltre ai due parcheggi di via 78° Reggimento Lupi di Toscana, infatti, ci sono strisce blu anche in via Francoforte sull’Oder. Il numero di posti a pagamento è immodificabile, perché è stato oggetto di trattativa con la società che ha realizzato il nuovo centro. Nel project financing è indicato che oggetto della gestione da parte del concessionario saranno 139 posti auto in area delimitata (ovvero fuori dalla sede stradale) e 100 posti auto lungo strada ubicati in via Francoforte sull’Oder, via 78° Lupi di Toscana, via Aleardi, piazza della Repubblica. In pieno cantiere per la semi-pedonalizzazione, la società di gestione dei parcheggi si è fatta viva indicando che al termine dei lavori in via Aleardi, di fronte al negozio Coop, e in piazza della Repubblica c’erano 21 posti auto a pagamento e non 27 come in precedenza. Per quanto riguarda il posizionamento dei sei stalli mancanti, la giunta ha individuato la possibilità di posizionarli nella zona in angolo tra via Dei Turri e via Francoforte sull’Oder, parcheggio di fronte agenzia Bnl, dove attualmente ci sono sette posti auto in sosta libera. Uno di essi potrà essere riservato alla sosta disabili. Certo così diventa più difficile parcheggiare gratis nell’area del centro città.