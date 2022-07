Rivolta autisti, bus a singhiozzo e rischio disagi

"Bus lumaca" oggi e domani a Firenze, e martedì 12 una giornata di sciopero per i mezzi di trasporto pubblico urbano, con astensione dal lavoro anche per operai e impiegati per l’intero turno, e presidio nel pomeriggio alle 15 in piazza del Duomo davanti alla presidenza della Regione Toscana.

L’iniziativa è stata annunciata dal sindacato Cobas lavoro privato e per gli utenti del servizio pubblico si prevedono giorni non facili con problemi che andranno inevitabilmente a sommarsi a quelli più volte denunciati dagli stessi passeggeri (ritardi, corse saltate, mezzi fatiscenti ecc...).

Lo sciopero indetto riguarda i bus da inizio servizio alle 6, dalle 9.15 alle 11.45, e dalle 15.15 a fine servizio.

I Cobas contestano l’aumento dei carichi di lavoro, la riduzione delle giornate di riposo, e i contratti precari: il sindacato nella settimana fino al 12 effettuerà volantinaggi all’utenza e alla cittadinanza invitandoli ad unirsi ai tranvieri in sciopero "perché anche loro sono vittime di questa malagestione del trasporto pubblico toscano", si legge in un volantino. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane del 30 maggio, indetto da Cobas Lavoro Privato e Fast Confsal, è stata del 18,32%.