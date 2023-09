A Milano arriva Rivoire, apertura nel cuore di Brera

Milano, 12 settembre 2023 – Rivoire di Piazza della Signoria è sbarcato a Milano, nel cuore di Brera, in via Formentini al numero 9, in una location privilegiata per i cittadini della capitale internazionale d’Italia e per i tanti turisti che ogni anno sempre di più la scelgono come meta di un turismo culturale e di shopping. Un locale elegantissimo, col bancone che ricorda quello di Piazza della Signoria in antica boiserie e le pareti tappezzate di immagini di opere rinascimentali fiorentine che ricordano le origini del locale storico aperto dal cioccolatiere torinese Enrico Rivoire nel 1872, sulla scia di Firenze Capitale. Un fascino che si conserva intatto per più di 150 anni che ha trovato in Carmine Rotondaro il proprietario visionario ed entusiasta , aperto al nuovo, desideroso di far riconquistare primati su primati al marchio di cioccolateria, ristorazione, pasticceria Rivoire dove antiche ricette incontrano l’eccellenza del packaging e del décor.

“Questa apertura a Brera è un omaggio alla storia del brand e al Rinascimento –racconta Carmine Rotondaro – e questo mi emoziona molto. Stasera ci sarà l’apertura ufficiale anche se abbiamo cominciato a farci conoscere qui a Milano fin da giugno e le cose vanno molto bene. Ho preso le prime quote di Rivoire nel 2019, poi nel 2022 ho acquisito l’intero pacchetto societario al 100%. In questo restyling ho puntato sulla suggestione delle immagini d’arte riprodotte su una carta speciale e raffinata sulle pareti della caffetteria-cioccolateria, e il concept è solo mio – continua l’imprenditore che è anche azionista unico del marchio di abbigliamento di lusso Collini e business advisor di Philipp Plein, dopo aver inizato in Gucci ai tempi di Domenico De Sole – insieme all’amministratore delegato Andrea Perko che è di San Gimignano ma vive a Firenze vogliamo veicolare una esperienza di lusso vero, non di apparenza, a cominciare dalla qualità dei prodotti Rivoire. Tutto è all’impronta di quell’artisans of desire che è scritto su ogni nostra confezione, dai cioccolatini storici alle marmellate, agli ameretti, al cacao, al miele italiano di tarassaco. Ho rivisto tutta l’identità grafica, partendo da Firenze e sbarcando ora a Milano dove entro pochi mesi aprirò tre punti vendita: dopo questo in via Formentini a Brera ci saranno anche Rivoire in Corso Venezia e in Cadorna davanti alla stazione”. Progetti di sviluppo importanti per Rotondaro che guarda anche alla Versilia per prossime aperture e vuole internazionalizzare l’offerta “cercando partner per questo raffinato business della somministrazione anche negli Emirati Arabi e nel Regno Unito”. Insomma Rivoire come marchio di lusso dello star bene, del ben mangiare, della golosità e della ghiottoneria pura, dalla colazione alla cena passando per l’aperitivo. “Ma non solo - spiega Carmine Rotondaro - perché io tendo ad un concetto olistico del benessere con due linee di prodotto per il corpo e per le mani, creme alla panna e al cioccolato, ma anche diffusori d’ambiente, bagni schiuma, lip balsamo per le labbra, che ho battezzato dessert for the body, linee cosmetiche prodotte a Sesto Fiorentino da Derbe, azienda biologica all’avanguardia”. Nel menu, tutto di ecopelle tipo coccodrillo rosa, la prima pagina della carta racconta l’esperienza della degustazione dell’olio toscano, primo fra tutti quello del Frantoio Santa Tea di Reggello. “E questo assaggiare i vari oli piace moltissimo ai nostri clienti di Firenze e di Milano”, conclude Carmine Rotondaro mentre al cocktail mondanissimo di stasera saluta il rapper Guè Pequeno.