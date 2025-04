Rivitalizzare i luoghi pubblici. Parola ai cittadini

Si chiama ’Un passo alla volta’ ed è un progetto dall’assessora alle frazioni Monica Toniazzi per rivitalizzare luoghi e spazi pubblici destinati alla socialità. E il primo passo sarà mosso domani alle 15 dai giardini pubblici del Passo dei Pecorai con un’iniziativa che vede insieme Comune e Polisportiva locale. "L’obiettivo è accogliere proposte, idee e costruire insieme a chi il territorio lo abita e ne sperimenta le potenzialità e i punti di debolezza le occasioni, le soluzioni migliori per rafforzare il senso di comunità", spiega l’assessora Toniazzi. Così una parola, un suono, una lettura, un gioco saranno l’occasione per ritrovarsi, conversare, confrontarsi e condividere un’occasione di socialità, di dialogo e intrattenimento. Quella di domani è la prima di una serie di iniziative che il Comune intende promuovere e allestire nelle aree decentrate del territorio con l’obiettivo di rivitalizzare e valorizzare comunità, luoghi e spazi pubblici, situati in piccoli centri urbani, capaci di offrire opportunità di conoscenza reciproca.

"La nostra proposta - continua Toniazzi che è anche vicesindaco - è all’insegna della cultura dell’incontro. Abbiamo organizzato laboratori per adulti e ragazzi, giochi, letture animate musica dal vivo, una merenda e tanta compagnia". In sostanza l’intento è dare voce alle frazioni, lavorare perché chi abita nelle diverse località di campagna, distanti dal capoluogo, possano vivere e condividere gli spazi pubblici con un progetto di partecipazione inclusiva e realizzare una rete di comunità. "Sulla scia dell’esperienza di successo legata all’estate scorsa "Il Pozzo dell’oblio" a Panzano, l’iniziativa del Passo dei Pecorai scaturisce da un confronto coi cittadini che si è tenuto nei mesi scorsi con assemblee che sto promuovendo in ogni località per conoscere da vicino e secondo il punto di vista degli abitanti le realtà che vivono in prima persona", conclude Toniazzi.