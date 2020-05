Firenze, 11 maggio 2020 - Una passeggiata dimostrativa per ribadire le istanze del mondo della ristorazione: è l'iniziativa annunciata per domani, 12 maggio, dal gruppo 'Ristoratori Toscana', con avvio alle 11 da piazza Signoria a Firenze. «La nostra è una passeggiata spontanea - spiegano i promotori - organizzata per noi e i nostri dipendenti, del tutto pacifica e ci impegneremo al massimo perché avvenga tutto nel rispetto delle regole imposte dai Dpcm».

Ristoratori Toscana, che conta circa 6mila aderenti nella regione, chiede tutele per i dipendenti, di cui la maggior parte non ha ricevuto la Cig, e linee guida per la ripartenza in piena sicurezza, mentre lamenta l'assenza dei sostegni promessi dalle istituzioni: «Tutte le nostre richieste presentate formalmente - accusa il gruppo - sono rimaste inascoltate e i sostegni previsti sono inadeguati e insufficienti». Gli esponenti del gruppo infine «si dissociano da ogni strumentalizzazione politica o associazionistica riferita all'iniziativa».