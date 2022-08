Firenze, maxi rissa alle Cascine. Coinvolte almeno 8 persone

Firenze, 10 agosto 2022 - Un nuovo episodio di violenza , questa volta alle Cascine a Firenze, in piazza Vittorio Veneto. La rissa è scoppiata intorno alle 6 del mattino di mercoledì 10 agosto. Secondo le ricostruzioni della polizia, intervenuta dopo la segnalazione, sono coinvolte almeno 8 persone .

Gli agenti, al loro arrivo, hanno però trovato due uomini, di 23 e 34 anni che si stavano fronteggiando in modo violento mentre un terzo, un 23enne, era a terra: i poliziotti hanno dovuto immobilizzare le due persone. Il 34anne, di origine romena, è stato portato all'ospedale di Torregalli ma ha poi rifiutato le cure mediche, mentre il giovane a terra, italiano, è stato ricoverato a Santa Maria Nuova: non sarebbe in pericolo di vita.

Nessuna ferita per l'altro 23enne, tunisino. Al momento tutti e tre sono stati denunciati per rissa. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica attraverso telecamere e testimoni. Il 23enne tunisino è stato trovato in possesso di una lametta che aveva in tasca: è stato denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.