Rischio incendi, scatta il divieto fuoco

Scatta lunedì 1° luglio (per concludersi il 31 agosto salvo proroghe) il divieto assoluto su tutto il territorio regionale di bruciare residui vegetali. Vietata anche qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in barbecue situati in abitazioni o in aree attrezzate. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Intanto si approfitta di queste ultime ore per poter bruciare potature e sfalci, talvolta con comportamenti non sempre rispettosi.

E’ successo a Fiesole, quando l’altra notte la centrale via Gramsci è stata invasa dal fumo, facendo arrabbiare gli abitanti e costringendoli a chiudere in fretta le finestre. La Vab invece alle 10 di sera è stata attivata dalla sala operativa regionale per una segnalazione di incendio in zona Settignano/Montebeni. Arrivati sul posto, hanno invece riscontrato un abbruciamento di residui forestali. Si ricorda che in caso di incendio va fatta segnalazione al numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi o al numero di emergenza unico europeo 112.

D.G.