Arcivescovo e priore a Roma da Crosetto. E la sindaca va a parlare con i frati

L’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli e il priore di Santo Spirito, padre Giuseppe Pagano (foto), venerdì scorso, a Roma, hanno incontrato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per parlare della questione ’Rsa di lusso’ nell’ex caserma Ferrucci. Bocche cucite sia nella Capitale che nel convento agostiniano, probabilmente per evitare che una fuga di notizie possa mandare a monte un dialogo appena aperto. Quello che trapela da ambienti ministeriali è che Gambelli e Pagano avrebbero illustrato il progetto del polo culturale a Crosetto che pare abbia assicurato tutto il suo interessamento. Anche se, come confermato più volte, l’ultima parola dovrà dirla Difesa Servizi che ha aggiudicato il bando per la gestione trentennale dell’ex Distretto militare d’Oltrarno alla società Fastpol. Ma non è tutto. Perché lunedì sera, dopo aver partecipato al Consiglio comunale per l’approvazione del Piano operativo, la sindaca Sara Funaro avrebbe fatto visita alla comunità dei frati di Santo Spirito – ad attenderla c’era anche l’arcivescovo – per ascoltare le loro richieste e per cercare una soluzione condivisa. "Per ora non ci sono novità di rilievo", taglia corto padre Pagano senza aggiungere altro. Lo stesso priore ha fatto un accenno ai due incontri ieri durante la presentazione del volume di Cipriani e Calvani sulle lapidi del Chiostro dei Morti della basilica brunelleschiana. Nessun commento, invece, sulla richiesta degli studenti di cinque istituti superiori della città – ieri l’altro hanno perfino organizzato un flash mob davanti a Palazzo Vecchio contro la Rsa – che vorrebbero un futuro diverso per l’ex Ferrucci: palestra, centro studi e per assemblee, sala lettura e servizi sia per i giovani che per le famiglie del rione.

AnPa