Rischio incendi. Il progetto Vab sbarca a scuola

I giovani studenti delle scuole primarie Marconi e Michelet dell’istituto Caponnetto stanno imparando a prendersi cura dei boschi e dei parchi del loro territorio. Per ora lo fanno a livello teorico, grazie a un ciclo di lezioni che vede salire in cattedra i volontari della Vab, la Vigilanza Antincendi Boschivi di Bagno a Ripoli: grazie a un progetto ideato del Comune e dell’assessorato alla protezione civile, insegneranno ai più piccoli cosa significhi tutelare e rispettare l’ambiente. A maggio gli studenti poi andranno all’aria aperta nel parco di Mondeggi, un luogo sempre più utilizzato per passeggiate e picnic, ma dove vengono abbandonate cartacce, rifiuti e accesi fuochi con conseguente degrado e rischio. I bambini vi collocheranno dei cartelli da loro stessi realizzati per invitare tutti i frequentatori dell’area ad avere rispetto dell’ambiente che li circonda. Ma.Pl.