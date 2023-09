Riqualificazione energetica con Engie. Più di 450 immobili saranno più green

Il Comune di Firenze ha avviato con Engie un importante programma di riqualificazione energetica della città. È previsto un risparmio del 30% di energia termica e di oltre il 20 di energia elettrica. Oltre 45mila tonnellate di Co2 verranno complessivamente risparmiate in atmosfera, corrispondenti alla quantità assorbita da quasi 250mila alberi ogni anno. Nel dettaglio, il progetto interessa 7 musei, 152 scuole, dagli asili nido alle secondarie di primo grado, e 302 immobili tra luoghi di cultura, biblioteche, uffici, magazzini, centri per anziani e di aggregazione, alloggi, cimiteri e strutture sportive. Saranno interessati dalla gestione edifici di prestigio come Palazzo Vecchio, la Chiesa Convento di Santo Spirito, il Museo del Ciclismo Gino Bartali e la Biblioteca del Palagio di Parte Guelfa. Tra le strutture sportive figurano, oltre allo Stadio Franchi, anche la piscina Costoli, il campo da baseball Cerreti e lo Stadio Luigi Ridolfi.

Tra gli interventi si prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici e lampade a led, l’aumento delle prestazioni energetiche degli impianti termici ed elettrici e valvole termostatiche. Il programma è stato presentato ieri a Palazzo Vecchio, alla presenza del sindaco Dario Nardella e dell’amministratrice delegata di Engie Italia Monica Iacono. Gli interventi prevedono un investimento da parte di Engie di quasi 20 milioni di euro e si concentreranno sulla riqualificazione del sistema edificio-impianto, puntando su due direzioni fondamentali: l’abbattimento delle dispersioni termiche e la conseguente riduzione dei consumi da un lato, dall’altro interventi di integrazione di energie da fonti rinnovabili.

"Abbiamo firmato con Engie un contratto storico – dichiara il sindaco Dario Nardella – che nasce dalla convenzione nazionale Consip e che prevede 9 milioni l’anno da parte nostra e un investimento notevole per la società". Engie "è impegnata a raggiungere la net zero carbon nel 2045 e crediamo che il percorso di decarbonizzazione debba passare anche attraverso interventi come quelli previsti con il Comune di Firenze" ha aggiunto Monica Iacono, ceo di Engie Italia.