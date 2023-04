Ripulita la strada luminescente Così i volontari replicano ai vandali

Imbrattata nei giorni scorsi da ignoti è stata ripulita via della Torre, la strada pedonale di collegamento tra via Mascagni e il borgo di Calenzano Alto realizzata con sassolini lucidi che assorbono la luce di giorno e brillano di notte. Ad effettuare la pulitura del manto stradale dalle scritte fatte con lo spray apparse circa una settimana fa sono stati, sabato scorso, i volontari della Vab di Calenzano in accordo con il Comune. La pulizia è stata fatta con dei prodotti appositi, dopo una consulenza con il fornitore, data la composizione particolare del manto di via della Torre capace di riflettere durante le ore notturne la luce incamerata: "La strada luminescente che conduce al nostro Castello – sottolinea la giunta comunale – è diventata in questi anni un’attrazione e un luogo al quale i cittadini di Calenzano si sono presto affezionati. Per questo ci teniamo a ringraziare per la disponibilità e la rapidità sia il personale della ditta, sia i volontari della Vab che hanno provveduto alla completa ripulitura del manto stradale, restituendo decoro a questo luogo speciale".

Intanto sono in corso le indagini per individuare gli autori delle scritte: "Per quanto riguarda i responsabili di questo atto vandalico – dicono infatti sindaco e assessori – è in corso la verifica dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze. Ci auguriamo in ogni caso che gli autori del gesto si rendano conto che un danno arrecato a un patrimonio pubblico è un danno arrecato a tutti, anche a loro stessi".

S.N.