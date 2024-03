“FBI: International”, le riprese della serie in centro a Firenze

Firenze, 1 marzo 2024 – Ciak, si gira: riprese in centro a Firenze per la serie televisiva statunitense “FBI: International”, che in patria va in onda sulla Cbs e in Italia su Rai2 e che segue le vicende degli agenti speciali alle prese con i nemici dell’America.

Nei giorni scorsi erano già scattati dei divieti di sosta per consentire l’allestimento dei campi base (per la cronaca, occhio ai divieti che continuano in questi giorni: lungarno della Zecca Vecchia e via Magliabechi il 1° marzo, via Fiume fino al 5 marzo, piazza della Stazione nel tratto adiacente alla Palazzina Reale fino al al 5 marzo).

Oggi non è sfuggita l’attività frenetica del set in piazza Santa Croce. E vale la pena di ricordare i divieti di sosta e transito connessi alle riprese: piazza Santa Croce stessa (fino alle 20 del 1° marzo), via Giovanni da Verrazzano, via Magliabechi e via dei Pepi (fino alle 20 del 1° marzo).

Ancora il 2 marzo dalle 5 alle 12 prevista l’interdizione momentanea del transito per il tempo strettamente necessario alle riprese in piazza della Stazione (lato piazza Adua tratto adiacente alla Palazzina Reale) e piazza Adua (intera area).