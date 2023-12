Rinnovato l’impegno verso il Meyer. I poliziotti diventano supereroi. Regalare sorrisi e gioia ai bambini

Ieri, la Polizia di Stato fiorentina ha rinnovato il proprio impegno, accanto all’Ospedale Pediatrico Meyer, attraverso iniziative di solidarietà volte a donare sorrisi e speranze ai giovani pazienti della struttura ospedaliera, in un momento dell’anno dove regalare un sorriso conta più di tanti altri .

Insieme ai nostri fedelissimi amici a quattro zampe, in sella alle moto della Polizia Stradale, a bordo della Volante e dell’elicotterino di legno dell’8 Reparto Volo, i piccoli degenti del Meyer hanno vissuto dei momenti di gioia e di spensierezza, che purtroppo quotidianamente non vivono e ricevuto alcuni regali di Natale da parte dei nostri poliziotti speciali, trasformati in supereroi.