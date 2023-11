Rinascimento veneziano. Gli Uffizi espongono. Tiziano a Hong Kong

Le Gallerie degli Uffizi portano Tiziano e il Rinascimento Veneziano a Hong Kong. Fino al 28 febbraio prossimo l’Hong Kong Museum of Art (Hkmoa) accoglie, infatti, la prima esposizione su larga scala di questa tematica ospitata nella grande metropoli asiatica. La mostra, intitolata "Tiziano e il Rinascimento Veneziano dagli Uffizi" offre 50 opere di Tiziano e di artisti veneziani dello stesso periodo, come Giorgione, Tintoretto, Paolo Veronese ed altri maestri. In larga parte ritratti e opere di soggetto

biblico e mitologico, consentono ai visitatori di immergersi nel mondo artistico della scuola pittorica veneziana. Vi sono "Flora" di Tiziano, "Venere e Amore con un cane e una pernice", "Ritratto di Tommaso" e "Madonna della Misericordia", "Mosè provato dal fuoco" di Giorgione, "Venere, Amore e Vulcano" di Tintoretto e il "Battesimo di Cristo" di Veronese. La mostra è la seconda collaborazione tra il HkMoa e gli Uffizi nell’ambito del protocollo d’intesa firmato tra i due musei nel 2019.