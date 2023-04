Rimossi i ponteggi a Ercole e Caco Ultime fasi per il restauro della statua Installata una copertura provvisoria

Sono stati rimossi i ponteggi al gruppo scultoreo di Ercole e Caco sull’arengario di Palazzo Vecchio in piazza della Signoria. Le fasi d’intervento proseguiranno con le attività sul basamento e, come per le due statue dei Termini all’ingresso di Palazzo Vecchio, anche per il gruppo scultoreo è stata eseguita una copertura provvisoria con telo di plastica. Il restauro dei gruppi scultorei di piazza della Signoria, iniziato nel settembre scorso, fa parte di un accordo tra il Comune e la maison Salvatore Ferragamo Spa che, tramite Art Bonus, ha elargito un’erogazione liberale di oltre un milione di euro.