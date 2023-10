Rimborsi per i Centri Estivi a Sesto: Domande entro il 20 Ottobre

Centri estivi, è aperto il bando per i rimborsi alle famiglie. Le domande per accedere al recupero delle quote di iscrizione ai centri estivi convenzionati per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni potranno essere presentate fino alle 13,30 del 20 ottobre. Il bando è riservato alle famiglie residenti sul territorio con Isee fino a 36mila euro; il contributo calcolato va fino a massimo 45 euro a settimana per bambino frequentante. Per ottenere il bonus è necessario dimostrare di non avere beneficiato di altri rimborsi o sovvenzioni.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo https:www.comune.sesto-fiorentino.fi.itnovitaaltri-bandicentri-estivi-2023-bando-lassegnazione-di-contributi-favore-delle-famiglie. Non è ammessa la consegna della domanda in altre forme (a mano, fax, e-mail, pec, posta).