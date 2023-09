'Rigenera Sorgane', via al percorso di partecipazione

Firenze, 18 settembre 2023 - Lo storico quartiere di Sorgane è pronto a cambiare volto. E a “disegnarlo”, insieme al Comune di Bagno a Ripoli, saranno i cittadini. Sta infatti per aprirsi il percorso partecipativo “Rigenera Sorgane”, con cui l’amministrazione raccoglierà proposte e idee della popolazione per migliorare la qualità della vita nella frazione, grazie al contributo di chi la abita ogni giorno e di chi la frequenta abitualmente. Il primo incontro è in programma sabato 23 settembre alle ore 10 ai giardini di via Alcide De Gasperi a Sorgane, dove la cittadinanza è invitata a ritrovarsi per confrontarsi sulle necessità del quartiere. Il percorso partecipativo, che proseguirà fino a dicembre e sarà coordinato dall’agenzia specializzata in partecipazione e ricerca sociale Sociolab, nasce in vista del maxi-investimento da 6 milioni di euro che il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (Fesr), nell’ambito della programmazione 2021-2027 e con una compartecipazione comunale di 1,2 milioni di euro, dedicherà a Sorgane per incentivarne lo sviluppo sociale, economico, ambientale integrato e inclusivo con una serie di progetti da realizzare nei prossimi anni. Bagno a Ripoli rientra infatti tra i 19 Comuni della Toscana che usufruiranno degli 80 milioni messi a disposizione del Fesr a livello regionale. “Il quartiere di Sorgane, che vanta una lunga e importante storia, nato negli anni '50 con gli architetti Leonardo Ricci e Leonardo Savioli – dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini - oggi ha bisogno di fare un passo in avanti. Nuovo verde urbano, servizi per la comunità, spazi pubblici e di condivisione, piste ciclabili e progetti per la mobilità sostenibile saranno il fulcro della rinascita di questa frazione”.