Riflessioni sulla famiglia. N.E.R.D.s, sintomi d’infelicità

Stasera (ore 21) al Teatro Puccini va in scena "N.E.R.D. s – sintomi", la commedia cult del Teatro Filodrammatici di Milano, scritta e diretta da Bruno Fornasari, che ruota attorno alla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana, ma dove apparenze, silenzi, egoismi raccontano una realtà molto diversa. Insomma un cinico quadro della natura delle relazioni nella realtà contemporanea.

In medicina N.E.R.D. è l’acronimo che indica il reflusso non erosivo ("Non Erosive Reflux Desease"), un classico bruciore di stomaco fastidioso e apparentemente innocuo. La scena si svolge in un agriturismo dove una famiglia tradizionale, composta da padre, madre e quattro figli maschi (Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Riccardo Buffonini e Umberto Terruso), si appresta a festeggiare il cinquantesimo anniversario di matrimonio dei genitori. L’idea è che tutto sia perfetto, con tanto di torta nuziale e fotografie agli sposi nel parco, vicino al laghetto con le paperelle. Ma fin da subito, le apparenze, in questa micro-comunità fatta di egoismi e tanti silenzi, sono bombe inesplose pronte a detonare alla minima scintilla, come se il vero nemico da sconfiggere fosse molto più vicino di quanto si possa immaginare. "N.E.R.D. s - sintomi" è una commedia dal cuore nero, provocatoria e irresponsabile, che parte dalla famiglia ’tradizionale’ per parlare del rovescio della medaglia. E quando lo spettacolo sembra arrivato alla fine, il pubblico sarà spiazzato da una sorpresa insolita. La sceneggiatura di "N.E.R.D. s - sintomi" di Bruno Fornasari è pubblicata da Cue Press con prefazione di Pierfrancesco Favino.