Rifiuti, Palagina insieme ad Alia Il progetto per coinvolgere i turisti

La fattoria Palagina e Alia uniscono le forze per avviare attività di educazione e sensibilizzazione ambientale sostenibile a partire dai turisti del Valdarno. Se i cittadini sono impegnati giorno dopo giorno tutto l’anno a dividere in maniera attenta i rifiuti – in modo da facilitarne il corretto riciclo e smaltimento tanto da aver superato quota 78% di differenziazione –, i turisti non prestano la stessa attenzione, con sacchetti unici di rifiuti che vanno a rovinare le buone pratiche dei valdarnesi. Grazie al protocollo firmato da Giulia Rimini, direttrice della Fattoria, e dal presidente di Alia Nicola Ciolini col beneplacito dell’assessore comunale all’ambieente Paolo Bianchini, l’accordo parte da una campagna informativa personalizzata e multilingua: 250 locandine e 1.200 pieghevoli saranno distribuiti per spiegare la gestione e valorizzazione dei rifiuti prodotti nel quotidiano. "Siamo orgogliosi di essere la prima struttura ricettiva a firmare un accordo del genere – sottolinea Rimini–. La tenuta del gruppo Human Company lavora a stretto contatto con il territorio, ne conosce le eccellenze ambientali e contribuisce a difenderle. Le nostre realtà, ossia dimora storica, agriturismo e fattoria didattica, permettono agli ospiti di immergersi nella natura e imparare a rispettarla".

Manuela Plastina